الزاوية لتكرير النفط تستعرض تقريرها للعام 2019

عقدت الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأحد، اجتماعها برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. مصطفى صنع الله، لاستعراض أنشطة الشركة للعام 2019.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مناقشة مختلف المشاريع التي تعتزم شركة الزاوية القيام بها خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية المقترحة لتحقيق ذلك، كما تطرّق الحضور إلى مختلف التحديات التي تواجه الشركة وموظفيها، وسبل تجاوزها، بالإضافة إلى الرد على الملاحظات الواردة بتقرير هيئة المراقبة.