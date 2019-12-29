المرصد السوري: 300 مقاتل نقلوا من سوريا إلى ليبيا حتى الآن

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أعداد المقاتلين الذين وصلوا من الأراضي السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص حتى الآن.

وبحسب ما نقله المرصد السوري عن مصادر موثوقة، فإن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند، فيما بلغت قيمة الراتب المطروح من جانب تركيا ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا.

وأكد المرصد السوري، أنه تحصل على تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل غدا إلى “طرابلس” انطلاقا من “عفرين”، مضيفا: “سنتحرك في الساعة العاشرة صباحا من عفرين. ونحن لسنا عبدة الدولار ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا”.