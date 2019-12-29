“غوغل” تتحدى السراج وتحرجه أمام العالم.. ما القصة؟

218TV|خاص

لم يصمد نفي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج أمام “جبروت التكنولوجيا” التي أفلتت من بين يدي السراج ومستشاريه، ففي غضون دقائق قليلة بعد نفي السراج صحة مقطع فيديو يُظْهِر مقاتلين من سوريا وهم يتوزعون في نقاط في العاصمة للاشتراك في معارك طرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق وبين الجيش الوطني، حتى أصدرت “غوغل” قرارها الحاسم بعد لجوء ليبيين وباحثين حول العالم عن الحقيقة.

“غوغل إيرث” أظهر بلا لبس وجود المشاهد الطبيعية، والعلامات الجغرافية التي ظهرت بمقطع فيديو السوريين، في العاصمة وهو ما يعني أن مقطع فيديو السوريين قد صُوّر فعلا في أماكن من العاصمة، وأنه ليس صحيحا ما زعمه السراج أن الفيديو ملتقط في مدينة إدلب السورية، وهو ما يعني أن السراج لم يعد يعرف بأن العالم ليس قرية صغيرة كما كان بفعل التكنولوجيا قبل سنوات، بل أصبح “بيتاً صغيرا”.

“إحراج وتكذيب” السراج على يد التكنولوجيا يعطي دليلا إضافيا بأن السراج لا يعرف فعلا ما الذي يدور في عاصمة لا تعرفه سياسيا دخل إليها في مشهد سياسي غامض وملتبس قبل نحو أربع سنوات، وأصبح خلالها “واجهة” للعديد من الأفعال والحوادث التي تجري من وراء ظهره، ومن دون أن يكون له حول أو قوة في وقفها أو أقله توجيهها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية