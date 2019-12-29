بلدية بنغازي تَشرع في صيانة مُختبري تحليل مياه الشرب والمعادن الثمينة

بنغازي-العنوان

شرعت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، في إجراءات صيانة مُختبري تحليل مياه الشرب وتحليل المعادن الثمينة التابعين لمكتب الإصحاح البيئي بالبلدية.

وذلك خلال لقاء رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري بمدير مكتب الإصحاح البيئي أبوبكر أقبيلي ورئيس قسم المختبرات بالمكتب علي العبيدي حيث تم مُتابعة الإجراءات المُتعلقة بصيانة مختبري تحليل مياه الشرب وتحليل المعادن الثمينة التابعين لمكتب الإصحاح البيئي بالبلدية والاتفاق على البدء في أعمال الصيانة للمختبرين.

وبحسب المكتب الإعلامي أكد بوجواري على أهمية دور مكتب الإصحاح البيئ في الرقابة والتفتيش على أماكن صنع وبيع وتداول المواد الغذائية.

وأصدر بوجواري تعليماته لمكتب الإصحاح البيئي بالبدء الفوري في أعمال الرقابة والتفتيش الصحي على السلخانات للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية إضافة إلى أماكن ذبح الدواجن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.