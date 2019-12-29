صحة المؤقتة تبحث سير عمل المرافق الصحية في سبها

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الأحد، مع مدير ادارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل عبدالله خضري، سير عمل المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سبها.

كما تم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر بديوان وزارة الصحة بالبيضاء، بحث سير عمل المرافق الصحية في تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد، ومناقشة أهمية استكمال تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام 2019 عاما للرعاية الصحية الأولية بالبلاد والاستعدادات لتنفيذها مطالع شهر يناير القادم.