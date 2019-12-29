عقيلة صالح يثمن دور مصر وتونس والجزائر المساند للشعب الليبي

أعرب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن شكره وتقديره لشعوب مصر وتونس والجزائر، لوقوفها إلى جانب الشعب الليبي ورفضها التهديدات الخارجية الموجهة إليه.

ونقل المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي عن المستشار صالح شكره وتقديره نيابة عن الشعب الليبي للشخصيات الوطنية والأحزاب والمثقفين والأدباء والشعب التونسي الشقيق، على مواقفه الوطنية ورفضه التهديدات التركية ومساعي تحويل الأراضي التونسية إلى قاعدة للجماعات الإرهابية للاعتداء على الليبيين.

مثمنا كذلك مواقف الشعبين المصري والجزائري الرافضة للعدوان التركي على ليبيا، ومؤكدا على أن هذه الشعوب لن تسمح بتحويل دولها إلى مناطق عبور للإرهابيين للإضرار بالشعب الليبي.

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