نائب قبرصي: جاهزون للرد على أي تحرك عسكري تركي

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب القبرصي فوتيس كورنيليو، إن ترسيم الحدود البحرية لا يصح اتخاذه بقرار فردي من أي دولة، مضيفا أن اتفاقية التعاون الموقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي غير قانونية لأنها وقعت مع طرف فاقد للشرعية.

كورنيليو وفي تصريح لصحيفة البيان الإماراتية أكد أن بلاده مستعدة لأي تحرك عسكري تركي محتمل تحت بند رد العدوان، وأن مصر واليونان والشركاء الأوروبيين جاهزون أيضا لأي تحرك، مبينا أن تحركات عسكرية دفاعية اتخذتها دول محور تأمين شرق المتوسط، ومؤكدا جاهزيتهم للمواجهة منذ إعلان القوى الدولية رفضها للسياسات التركية الأخيرة، كما أوضح أن الغرب لديه معلومات أمنية مؤكدة وخريطة بانتشار المرتزقة الأتراك.

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