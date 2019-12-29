كيليتشدار أوغلو ينتقد رغبة الحكومة التركية في إرسال جنود أتراك إلى ليبيا

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، رغبة الحكومة التركية في إرسال جنود أتراك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

وأعلن كيليتشدار أوغلو في تصريحات صحفية من أنقرة أمس معارضة حزبه الشديدة لأي قرار من شأنه أن يؤدي إلى سفك دماء الجنود الأتراك في الخارج، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية تفتقر إلى العمق والتاريخ والخبرة في وزارة الخارجية، وأنها مبنية على نهج الإخوان المسلمين.

زعيم حزب الشعب الجمهوري أكد أن سياسة أنقرة تجاه سوريا وليبيا ستجلب المزيد من الأضرار أكثر مما ستجلبه من مكاسب لتركيا.

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