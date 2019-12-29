الآغا: هل سيرفض مركزي طرابلس سداد مكافآت مرتزقة أردوغان

انتقد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، موقف مصرف ليبيا المركزي طرابلس، برفض بيع عملة الأجنبية لمصرف الوحدة لتغطية التزاماته.

وقال الآغا، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مصرف ليبيا المركزي طرابلس يرفض بيع عملة الأجنبية لمصرف الوحدة لتغطية التزامات نتيجة قبوله مستندات برسم التحصيل حسب الأعراف المصرفية المنظمة لهذا النوع من العمليات الخارجية والذي عجز مصرف الوحدة عن سداده نتيجة لرفض سدادها المركزي طرابلس ذلك الوقت، والمضحك أن مدير ادارة الرقابة على المصارف يطلب منه سدادها من موارد المصرف الذاتية، سؤال هل سيرفض المركزي طرابلس طلبات الرئاسي وزارة الداخلية من العملة الأجنبية لسداد مكافآت المرتزقة السوريين الذي جلبهم اردوغان لطرابلس والتي تقدر ب 5000 دولار شهريا ويطلب سدادها من مواردهم الذاتية أم سيسعى لتوفيرها نقدًا”، بحسب قوله.