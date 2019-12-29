“المركزي” يُسيّل مرتبات العاملين بـ”المؤقتة”

قال رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء، رمزي الآغا، عبر حسابه في “فيسبوك”، إن المصرف قام بتسييل مرتبات العاملين بالقطاعات التابعة للحكومة المؤقتة، الأحد، عن شهر ديسمبر الحالي لحساب وزارة المالية.

وكان المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، قد أكد في تصريح سابق لقناة 218 أن إجمالي قيمة المرتبات في نطاق الحكومة المؤقتة يبلغ 400 مليون دينار شهريا لكافة العاملين في القطاعات، تُحيل منها حكومة الوفاق 177 مليونا شهريا، موضحا أن هذه القيمة لا تشمل مستحقات أفراد قوات الجيش الوطني.

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