الهجرة الدولية: تعرض المدنيين وخاصة المهاجرين لخطر متزايد بسبب تفاقم الأوضاع بطرابلس ومحيطها

أخبار ليبيا 24

أكدت منظمة الهجرة الدولية، أن المدنيين الأبرياء وخاصة المهاجرين المحتجزين في ليبيا يتعرضون لخطر متزايد، وذلك مع تفاقم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وشددت المنظمة في ليبيا عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي في “توتير” أمس السبت، على ضرورة إطلاق سراح المهاجرين المستضعفين من الاحتجاز، داعية إلى ضرورة اتخاذ التدابير لحماية الأرواح، وفق قولها.

وقد أعربت مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقها إزاء الغارات الجوية الأخيرة التي وقعت قرب مركز إيواء المهاجرين في مدينة الزاوية، وأكدت أن مركز الإيواء به حوالي 500 لاجئ ومهاجر، داعية إلى ضرورة تجنب حدوث مأساة مشابهة لمركز إيواء تاجوراء.

ووثقت البعثة الأممية، قصفا جويا طال معهد الهندسة التطبيقية قرب مركز النصر للمهاجرين وفيه المئات منهم، دون الإبلاغ عن إصابات، إلى جانب تسجيلها مقتل مدنيين في الزاوية وجرح ثمانية آخرين في 26 ديسمبر الجاري، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات تابعة لحفتر، وفق قولها.

وفي وقت سابق من الحوادث المذكورة آنفاً، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن توثيق ما لا يقل عن 284 حالة وفاة و363 إصابة في صفوف المدنيين في عام 2019 جراء النزاع المسلح في ليبيا.

وأكدت البعثة، أن هذه الخسائر تجاوزت الربع على عدد الخسائر المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن الغارات الجوية، هي السبب الرئيسي للخسائر في صفوف المدنيين، حيث تسببت في مقتل 182 شخصاً وإصابة 212 آخرين، تلتها المعارك البرية والعبوات الناسفة وعمليات الاختطاف والقتل.

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