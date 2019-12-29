“صحة المؤقتة” تتجه لتحسين الواقع الصحي بالجنوب

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، الأحد، بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، مع مدير إدارة إدارة الخدمات الصحية سبها السيد عبدالجليل خضري، سير عمل المرافق الصحية التابعة للإدارة في تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي، في بيان، نشرته الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التشاورية لاستطلاع آراء مديري ومسؤولي الصحة ببلدية سبها.

وتناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام 2019 عاما للرعاية الصحية الأولية بالبلاد، والاستعدادات لتنفيذها مطالع شهر يناير القادم، وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات من الناحية الإدارية والمالية والطبية، والتركيز على جودة الخدمات، وتوحيد الجهود وسلامة المرضى والخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية المختلفة.

كما بحث الطرفان تحسين الأداء على كافة المستويات، وذلك وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي، وما تتطلبه المرحلة القادمة وفق الرؤى واستراتيجية وزارة الصحة وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية بمدن وبلديات الجنوب الليبي.

وأكد الحاضرون على ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بالجنوب الليبي وتحديد الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة بما تلبي متطلبات المرحلة وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي وذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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