بوفايد: الدول الأوروبية تحاول عرقلة الاتفاقية.. وتركيا ستساعدنا في الأمن والتنقيب

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 December, 2019

قال عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد، إن توقيت الزيارة الأوروبية الرباعية المزمعة إلى ليبيا له عدة دلالات، مضيفا: “يوجد قلق أوروبي من الاتفاقية وحالة من عدم التوجس والرضا في غير محلها”

إدريس بوفايد، وفي لقاء تلفزيوني عبر قناة “TRT” التركية تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال: “الدول الأوروبية خيبت آمال الشعب الليبي بعد 2011، وتركت البلاد في فوضى عارمة”

وتابع بوفايد: “المجلس الرئاسي اضطر لطلب المجلس الرئاسي اضطر لطلب المساعدة من الجمهورية التركية الشقيقة وكان التجاوب جيداً، وفي مستوى المسؤولية من الرئيس أردوغان”

وأكمل: “تحاول هذه الدول عرقلة هذه الاتفاقية، رغم أنها اتفاقية تتماشي مع القوانين الدولية”

‏وحول موقف الوفاق من بداية تفعيل الاتفاقيتين، قال عضو مجلس الدولة: “ليست لدينا أية مشكلة في بداية تفعيل المذكرة البحرية مع ‎تركيا، بل نحن سعداء ونرحب بذلك، فقد أعادت إلينا 16700 كيلومترا في البحر”

وتابع: “الآن نستطيع أن نطلب الشركات العالمية لكي تبدأ في التنقيب”

وأكد أن تركيا ستقوم بمساعدة حكومة الوفاق في حماية المياه الاقتصادية وفي فرض الأمن وعمليات التنقيب، بسبب الأوضاع والانقسامات الحالية.