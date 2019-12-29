بوفايد: الدول الأوروبية تحاول عرقلة الاتفاقية.. وتركيا ستساعدنا في الأمن والتنقيب

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |
29 December, 2019
قال عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد، إن توقيت الزيارة الأوروبية الرباعية المزمعة إلى ليبيا له عدة دلالات، مضيفا: “يوجد قلق أوروبي من الاتفاقية وحالة من عدم التوجس والرضا في غير محلها”
إدريس بوفايد، وفي لقاء تلفزيوني عبر قناة “TRT” التركية تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال: “الدول الأوروبية خيبت آمال الشعب الليبي بعد 2011، وتركت البلاد في فوضى عارمة”
وتابع بوفايد: “المجلس الرئاسي اضطر لطلب المجلس الرئاسي اضطر لطلب المساعدة من الجمهورية التركية الشقيقة وكان التجاوب جيداً، وفي مستوى المسؤولية من الرئيس أردوغان”
وأكمل: “تحاول هذه الدول عرقلة هذه الاتفاقية، رغم أنها اتفاقية تتماشي مع القوانين الدولية”
وحول موقف الوفاق من بداية تفعيل الاتفاقيتين، قال عضو مجلس الدولة: “ليست لدينا أية مشكلة في بداية تفعيل المذكرة البحرية مع تركيا، بل نحن سعداء ونرحب بذلك، فقد أعادت إلينا 16700 كيلومترا في البحر”
وتابع: “الآن نستطيع أن نطلب الشركات العالمية لكي تبدأ في التنقيب”
وأكد أن تركيا ستقوم بمساعدة حكومة الوفاق في حماية المياه الاقتصادية وفي فرض الأمن وعمليات التنقيب، بسبب الأوضاع والانقسامات الحالية.
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