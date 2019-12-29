رئيس مجلس سوريا الديمقراطية: أردوغان يسعى للسيطرة على ليبيا لإعادة المشروع العثماني

ليبيا – أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث الأن بصراحة عن إتفاقيات ومواثيق الدولة العثمانية ومنها السيطرة على ليبيا لأن مصطفى أتاتورك قاتل داخل أراضيها ما يعني أن حلم إعادة المشروع العثماني قائم.

درار وفي لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد قال إن تركيا تحاول أن تجد فرصة أخرى لاستقطاع واحتلال جزء أخر من الأراضي السورية،منوّهاً إلى أن أنقرة لديها طموح في أن تحقق الميثاق الملي قبل اتفاق لوزان 1923 أي تسيطر على هذه المنطقة من البحر إلى الموصل.

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