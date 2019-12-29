ضبط مصنع متكامل لتصنيع المواد المُسكرة في بنغازي

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من ضبط مصنع متكامل لتصنيع المواد المُسكرة وبه كميات هائلة منها في منطقة الهواري والقبض على الأشخاص القائمين عليه.

وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي اليوم، وردت معلومات لدى قسم البحث الجنائي من أحد مصادره السرية، مُفادُها قيام أربع أشخاص على تصنيع المواد المُسكرة محلية الصنع في مزرعة في منطقة الهواري.

على الفور تم تكليف أعضاء تحريات قسم البحث الجنائي بالمديرية لجمع المعلومات عن المزرعة والأشخاص القائمين على تصنيع المواد المُسكرة، وتم تأكيد صحة المعلومات التي وردت، وعلى الفور تم تكليف قوة للانتقال إلى المزرعة وجد بها شخص سوداني الجنسية وتم العثور على «حوض مائي مملوء بالماء، وثلاثة براميل حديدية، ومنصاب، وأسطوانة غاز طهي، وخزان سعة 2000 لتر مملوءة بسائل مائل للأبيض تفوح منه رائحة كريهة (بوزة) و19 برميل سعة 200 لتر مملوءة بنفس السائل رائحته كريهة ».

وبحسب البيان، تم التحفظ على المضبوطات وضبط الشخص السوداني الجنسية، وبالاستدلال معه ذكر بأنه غفير على المزرعة وأن هناك ثلاث أشخاص قائمون على المزرعة أحدهم مصري الجنسية، فيما تم إعداد كمين وضبط باقي التشكيل، وبالاستدلال مع الرابع اعترف بأن المصنع الموجود داخل المزرعة يخص الثاني، وأن المزرعة تخص شخص داعشي هارب خارج بنغازي.

وأوضح البيان أنه تم تحريز المضبوطات ووضعهم داخل الحجز القانوني بالقسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة والأن جميعهم في قبضة العدالة.

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