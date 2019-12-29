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تحرك رسمي بطرابلس بعد بيع الغاز بـ”أسعار خيالية”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام أعضاء إدارة الدعم بجهاز الحرس البلدي ومركز الحرس البلدي حي الأندلس بقفل عدد من مستودعات الغاز بالحي الإسلامي في طرابلس ومصادرة عدد من الاسطوانات.

وأرجع الحرس البلدي أسباب القفل إلى ما وصفه بالاستغلال الذي يتم من قبل أصحاب هذه المستودعات حيث يتم التواطؤ مع تجار بالسوق السوداء ليتم بيع الاسطوانات للمواطنين بأسعار تصل إلى 50 دينارا للاسطوانة، ما دفع رجال الحرس البلدي لقفل المستودعات وختمها بالشمع الأحمر وإحالة المتورطين للسلطات المعنية.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لشكاوى متكررة لمواطنين من ارتفاع أسعار الاسطوانات ونقصها في المستودعات رغم توفرها لدى الباعة المتجولين وتجار السوق السوداء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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