تحرك رسمي بطرابلس بعد بيع الغاز بـ”أسعار خيالية”

قام أعضاء إدارة الدعم بجهاز الحرس البلدي ومركز الحرس البلدي حي الأندلس بقفل عدد من مستودعات الغاز بالحي الإسلامي في طرابلس ومصادرة عدد من الاسطوانات.

وأرجع الحرس البلدي أسباب القفل إلى ما وصفه بالاستغلال الذي يتم من قبل أصحاب هذه المستودعات حيث يتم التواطؤ مع تجار بالسوق السوداء ليتم بيع الاسطوانات للمواطنين بأسعار تصل إلى 50 دينارا للاسطوانة، ما دفع رجال الحرس البلدي لقفل المستودعات وختمها بالشمع الأحمر وإحالة المتورطين للسلطات المعنية.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لشكاوى متكررة لمواطنين من ارتفاع أسعار الاسطوانات ونقصها في المستودعات رغم توفرها لدى الباعة المتجولين وتجار السوق السوداء.

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