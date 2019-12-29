بالفيديو..آمر مشاة الوفاق: تركيا دولة عربية نوافق على دخولها إلى ليبيا

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 December, 2019

قال آمر لواء المشاة بقوات حكومة الوفاق، إنهم سوف يطلبون من تركيا أن تدخل إلى ليبيا، مضيفا أن تركيا دولة شقيقة إسلامية عربية عريقة لها كلمة، وفق قوله.

ورحّب القيادي بقوات الوفاق، خلال لقاء تلفزيوني تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” على قناة “الجزيرة” القطرية، بالتدخل البري العسكري التركي في ليبيا، قائلا: “نطلب منها الدخول لمساندة حكومة الوفاق، حتى وإن كانت على الأرض، سنوافق على دخول تركيا إلى ليبيا”