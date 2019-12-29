جامعة بنغازي تمنح جائزة سنوية لأفضل مشروع تخرج

قرر مجلس جامعة بنغازي منح جائزة سنوية لأفضل مشروع تخرج في كافة المجالات العلمية بالجامعة، حيث تستهدف المسابقة طلاب جامعة بنغازي لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس.

وقالت الجامعة إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعة، وتحفيز الطلاب على التفكير الإبداعي وصقل مواهبهم العلمية، وإذكاء روح التنافس العلمي بين طلابها في كافة مجالات وفروع المعرفة، ورفع جودة مخرجات البحوث بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم طالباً في جامعة بنغازي، ويحق لكل باحث التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة، وأن يكون المشروع متميزاً ذا قيمة علمية ويقدم خدمة مجتمعية، ومرتبطاً بأحد مجالات الجائزة، وألاّ يكون المشروع قد سبق له الفوز بأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية، وأن يعدّ الفائز ورقة بحثية مستخرجة من مشروع التخرج، في غضون أسبوع واحد من الإعلان عن الفائزين ليتم نشرها في مجلة محكمة على نفقة الجامعة، وتحجب الجائزة إذا لم تقدم هذه الورقة.

وأوضحت أن درع جامعة بنغازي سيقدم لأفضل مشروع تخرج لكل المشاركين في البحث، ومنح جائزة مالية قيمتها 15 ألف دينار ليبي مقسّمة على المجالات الثلاثة. وشهادة تقدير ودرع جامعة بنغازي لأفضل مشروع تخرج للمشرف على المشروع الفائز.

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