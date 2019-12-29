حجز كميات من البضائع المهربة من ليبيا إلى تونس

تمكنت وحدات الحرس الديواني التونسي خلال نهاية هذا الأسبوع من إحباط عمليات تهريب كميات هامة من بضائع مختلفة ذات منشأ أجنبي تم إدخالها إلى تونس خلسة عبر الحدود البرية التونسية الليبية.

وأفاد بلاغ لمصالح الديوانة التونسية, اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019, بأن فرقة الحرس الديواني بالصخيرة من محافظة صفاقس, جنوب البلاد, تمكنت من حجز شاحنة خفيفة محملة بكميات هامة من الشكولاتة تحمل علامات أجنبية فاخرة ومشروبات منشطة قدرت قيمتها الجملية بحوالي 18000 دينار.

كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمهدية, وسط شرق البلاد, من حجز شاحنة محملة ب 16 عجلة مطاطية كبيرة الحجم قدرت قيمتها بحوالي 12800 دينار.

وفي سياق متصل, اعترضت دورية للحرس الديواني بالمقيسم من محافظة مدنين, جنوب البلاد, شاحنة رباعية الدفع لا تحمل لوحات ترقيم منجمي محملة ب 2550 خرطوشة سجائر مهربة من القطر الليبي قدرت قيمتها بحوالي 123000 دينار.

وفي إطار التعزيزات الأمنية بمناسبة احتفالات نهاية السنة الإدارية, تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الحرس الديواني وشرطة المرور بالمنطقة السياحية بسوسة, وباستغلال أجهزة التفتيش بالأشعة, من ضبط مبلغ من العملة الأجنبية قديمة ومتآكلة مخفي بإحكام داخل الباب الخلفي لسيارة تحمل ترقيما تونسيا تبين بعد التحريات أن صاحبها قد يكون على غير علم بوجود هذا المبلغ المالي في سيارته التي كان قد اقتناها من الخارج منذ ست سنوات.