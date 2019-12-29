قذاف الدم: لهؤلاء كان يقول القذافي “من أنتم”

قال المسؤول السابق في النظام الجماهيري أحمد قذاف الدم ، إن كل الليبيين يعضون أصابع الندم على ما حدث في 2011، حتى من كان ضد الرئيس الراحل معمر القذافي.

قذاف الدم، وفي لقاء متلفز عبر قناة “المحور” المصرية، أضاف، أن نظام القذافي لم يكن نظام ملائكة، لكن أن يتحالف البعض مع عدو ويأتي مع حلف أطلسي يدمر بلده، فتلك خيانة للوطن، هؤلاء جواسيس، وفق قوله

وكشف أحمد قذاف الدم، عن أن الرئيس الراحل معمر القذافي عندما كان يقول جملته الشهيرة “من أنتم؟”، خلال خطابه إبان أحداث فبراير 2011، كان يقصد الجواسيس الذين يتعاملون مع العدو ويفتخرون بحرق المطارات والمؤسسات”

وتابع: “من حق الناس أنهم يغضبوا، لكن أوصلتمونا إلى أين، كنا ضحايا، علينا الاستيقاظ وقراءة المشهد، نريد دولة جديدة لكل الليبيين، وإنهاء هذا المسخ، لأنه غير شرعي، فالصواريخ لا تصنع شرعية، هؤلاء جاءت بهم صواريخ الغرب”

واستطرد قائلا: “من أسقط النظام في ليبيا حلف الناتو وكان معهم كومبارس، أما الليبيون الحقيقيون ستسمع غدا أصواتهم، ويشهدون ليبيا جديدة تعود معافاة، نحن نسيج اجتماعي واحد، ولدينا أعراف تنهي خلافاتنا”