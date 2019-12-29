الأمن التونسي يتحفظ على “ليبي” يخطط لعملية إرهابية   

خاص|218

أفاد مصدر خاص لـ 218 من تونس أنه على إثر توفر معلومات مؤداها اعتزام شخص ليبي القيام بعملية نوعية هذه الأيام في تونس تم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية التونسية و بعد القيام بعدة مداهمات منها مقر إقامته تبين أنه غير متواجد بالمكان.

كما وردت معلومات بعد التقصي بأن المعني تنقل إلى تونس العاصمة، فقامت عناصر فوج التدخل بنابل (جهة بلي) من فورها بحملة تفقد لحركة التجوال و تم استيقاف سيارة أجرة كان من بين ركابها شخص ليبي الجنسية رمزت له بــ” أ.ع ” مرافقاً لعائلته.

وتبين للسلطات الأمنية -أن الشخص المشبوه- هو أحد عناصر داعش بليبيا و يعمل على التنسيق بين التنظيم المذكور بليبيا وتونس للقيام بعمليات إرهابية نوعية بمناسبة رأس السنة الميلادية و قد تم ضبطه والتحفظ عليه وتقديمه من ثم إلى جهات الاختصاص ولايزال البحث والتقصي متواصلاً –حسب المصدر- لمتابعة أطراف القضية.

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