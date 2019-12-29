الأمطار الغزيرة تعوق حركة السير بمختلف شوارع سرت

شهدت مختلف الطرقات والشوارع بمدينة سرت، إعاقة حركة سير السيارات بسبب تجمع الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتجمعت برك المياه بجانب الطرق داخل المدينة، بسبب تهالك البنية التحتية والأضرار التي لحقت بها جراء الحروب، التي شهدتها سرت عامي 2011 و2016.

كانت برك المياه تجمعت خاصة في حي 700 وحدة سكنية، والطريق المجاور لمصرف التجارة والتنمية، وطريق المنتزه العائلي الترفيهي سرت، وطريق غسيل الزخري وسط المدينة وطريق السواوة، مما سبب عرقلة كبيرة للسيارات المارة منها فيما أغلقت عدد من المحال التجارية أبوابها.

كما لوحظ أيضا، قلة الحركة وانخفاضها بسبب موجة الطقس البارد خلال الـ24 ساعة الماضية مع رياح قوية على مدينة سرت.

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن مكتب خدمات سرت بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، يقوم بعمله وفقا للإمكانيات المتاحة لديه إذ توجد سيارة تسليك واحدة بالمدينة وتعمل بتنظيف وتسريح غرف التفتيش الموجودة بالطرقات.

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