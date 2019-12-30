ألغام غدامس .. الخطر المحدق

تقرير|218

عثر أحد المزارعين في مدينة غدامس على ألغام مضادة للأفراد يرجع تاريخ زرعها إلى حقبة الاحتلال الايطالي الفاشي لليبيا .

أبلغ المزارع جهات الاختصاص لتتحرك عناصر هيئة السلامة المهنية من فورها، لاتخاذ الإجراء حيال الألغام،رغم نقص الإمكانيات في المدينة،بحسب مسؤولين محليين أكدوا على أن موظفي الهيئة لن يتوقفوا عن عملهم واداء مهمتهم في انقاذ الأهالي بطرق تقليدية.

تعاني مدن ومناطق ليبية لاتزال من آفة الألغام المزروعة التي تحصد بين الحين والآخر أرواح الليبيين.. وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد الألغام في ليبيا، يُقدّر بـ ثلاثة مليون لغم، زُرع أغلبها في فترة ما بين 1940 و 1943 في خضم معارك الحرب العالمية الثانية التي كان لليبيا نصيب من جحيمها ومآسيها ومنها مازرع في حقبة عهد الاستعمار الإيطالي.

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