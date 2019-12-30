بني وليد.. ورشة عمل حول التراث الثقافي

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شهد مدرج كلية الهندسة الإلكترونية في مدينة بني وليد، إقامة ورشة عمل بعنوان “التراث الثقافي في ظل التحديات الراهنة”،بتنظيم وإشراف مؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة واسعة من المهتمين في مجال الآثار والتراث من داخل المدينة وخارجها.

ويأتي تنظيم الورشة في ظل عدم الاستقرار الأمني والمخاطر التي يتعرض لها المورث الثقافي، نظراً لأن مكونات مهمة ونادرة من التراث أغلبها دُمّرت أو نُهبت واندثرت.

ركزت محاور الورشة على أهمية التراث الثقافي وتحديد الهوية، ومواجهة المخاطر والتحديات التي يتعرض لها التراث الثقافي.

تهدف ورشة العمل إلى الحفاظ على التراث وصونه، إضافة إلى دور التكنولوجيا في المحافظة عليه بعيداً عن أيدي العابثين.

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