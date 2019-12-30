صنع الله يوجه بتدريب طلاب مركز الصناعات النفطية في الحقول

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، لجنة إدارة المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية بالتركيز على الزيارات الميدانية والحقلية للطلبة، وإجراء الدورات التدريبية القصيرة بالحقول النفطية لصقل مهاراتهم، والتقيد بمعايير السلامة، وتوفير الخدمات المميزة ووسائل الترفيه والراحة لطلبة المركز والعاملين فيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمركز في مقرّ المؤسسة، حيث تناول الاجتماع نشاط المركز خلال العام 2019، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل التي تعرض لها المركز خلال الفترة الماضية وكيفية معالجتها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأكّد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الدور المهم الذي يلعبه المركز في النهوض بقطاع النفط الليبي، باعتباره أحد الأذرع التدريبية للمؤسسة، رغم التحديات التي تواجهها البلاد، منوهين بحرص «الوطنية للنفط» وشركاتها على الاستثمار في العنصر البشري؛ لتطوير المعاهد والمراكز النفطية التابعة لها كقرار استراتيجي في إعداد الكوادر العلمية والفنية والوطنية الماهرة، لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد احتياجات القطاع من العاملين.

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من جانبه، أشاد رئيس لجنة إدارة المركز، بالدعم القوي والاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة للمركز، وحرصها على تطوير المناهج العلمية الحديثة، واقتناء الأدوات الصناعية المتطورة واللازمة للتدريب، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التدريب والتعليم في بريطانيا وكندا؛ لتميزهما في هذا المجال، مما انعكس على تحسين أداء المركز خلال العامين 2018 و2019.

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