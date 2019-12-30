السيسي يؤكد لماكرون ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيد موقف القاهرة الثابت تجاه الأزمة الليبية، الهادف إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، مشددا على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فقد بحث الرئيسان تطورات الأوضاع في ليبيا، مع التركيز على النوايا التركية للتدخل بها عسكريا ودعم ميليشيات حكومة الوفاق.

وقال راضي إن السيسي وماكرون توافقا على تكثيف الجهود الثنائية مع الشركاء الدوليين، للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي.

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