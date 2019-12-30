مركز الصناعات النفطية بالزاوية يدرس ميزانية عام 2020

عقد بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أمس الأحد، الاجتماع السنوي للمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية للعام 2019، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وتناول الاجتماع استعراض نشاط المركز خلال العام 2019، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل التي تعرض لها المركز خلال الفترة الماضية وكيفية معالجتها.

وأكّد رئيس وأعضاء مجلس الادارة على الدور الهام الذي يلعبه المركز في النهوض بقطاع النفط الليبي باعتباره أحد الأذرع التدريبية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، وحرص المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في الاستثمار في العنصر البشري لتطوير المعاهد والمراكز النفطية التابعة لها كقرار استراتيجي في إعداد الكوادر العلمية والفنية والوطنية الماهرة، لتحقيق الأهداف المنشودة والريادة والتميز على كل المستويات، ولسد احتياجات القطاع من العاملين.