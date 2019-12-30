مركز علاج السكري في مصراتة يتسلم دعما مخصصا للنازحين

تسلم مركز علاج السكري والغدد الصماء في مصراتة أجهزة طبية مقدمة من البلدية، متمثلة في جهاز تخطيط القلب، وجهازين يستخدمان في العلاج الطبيعي.

يأتي هذ الدعم تنفيذا لقرار المجلس البلدي رقم (17) للعام 2019، بشأن صرف مبلغ مالي لصالح المرافق الصحية بالبلدية، لتقديم الخدمات الأساسية لأسر النازحين داخل البلدية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، تخصيص فندق التربية العقدية في حي أبوسليم جنوب طرابلس، من أجل تسكين العائلات النازحة جراء الاشتباكات.

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وأوضحت الهيئة أنه تمت صيانة الفندق وتجهيزه من أجل استقبال النازحين في وقت قياسي، وذلك بالتعاون مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق والمسؤولين في المجلس البلدي أبوسليم.

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