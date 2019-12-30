تركيا تواصل تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم إلى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفاع عدد المجنّدين بالمعسكرات التركية إلى 1600 مقاتل من فصائل “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم” استعداداً للتوجه إلى ليبيا

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