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تركيا تواصل تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم إلى ليبيا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفاع عدد المجنّدين بالمعسكرات التركية إلى 1600 مقاتل من فصائل “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم” استعداداً للتوجه إلى ليبيا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تركيا بلد الخمور والدعارة والعهر بكل أشكاله وصديقة ورعاية الصهاينة وقاتلة أطفال الشعب العربي الليبي والسوري يحلم فيها السفيه الصبي اوردغان بأن يعيد الليبيين إلى دولة الجهل والقهر والاستبداد ما يعرف زورا بدولة الخلافة
    عليه اللعنة وعلى أتباعه المساطيل من دمروا وحرقوا وطبخوا وارتكبوا أعمالا لم يرتكبها حتى الصهاينة في فلسطين …
    ماذا تنتظرون أيها الأحرار الليبيون غير أن يسبي الاركادش حرارئكم ويهدم البيوت على رؤوسكم ليستمر عملائه من المأجورين في نهب ثروات بلادنا وخيراتها ويحكمنا هذا التركي الاهبل وابناء جلدته العملاء والخونة.
    هيا أستفيقوا وهبوا أيها العرب
    فقد طغى الخطب حتى غاصت الركب

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