تركيا تواصل تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم إلى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفاع عدد المجنّدين بالمعسكرات التركية إلى 1600 مقاتل من فصائل “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم” استعداداً للتوجه إلى ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
المرصد السوري لحقوق الإنسان: ارتفاع عدد المجنّدين بالمعسكرات التركية إلى 1600 مقاتل من فصائل “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم” استعداداً للتوجه إلى ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
تركيا بلد الخمور والدعارة والعهر بكل أشكاله وصديقة ورعاية الصهاينة وقاتلة أطفال الشعب العربي الليبي والسوري يحلم فيها السفيه الصبي اوردغان بأن يعيد الليبيين إلى دولة الجهل والقهر والاستبداد ما يعرف زورا بدولة الخلافة
عليه اللعنة وعلى أتباعه المساطيل من دمروا وحرقوا وطبخوا وارتكبوا أعمالا لم يرتكبها حتى الصهاينة في فلسطين …
ماذا تنتظرون أيها الأحرار الليبيون غير أن يسبي الاركادش حرارئكم ويهدم البيوت على رؤوسكم ليستمر عملائه من المأجورين في نهب ثروات بلادنا وخيراتها ويحكمنا هذا التركي الاهبل وابناء جلدته العملاء والخونة.
هيا أستفيقوا وهبوا أيها العرب
فقد طغى الخطب حتى غاصت الركب
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