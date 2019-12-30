اليونان: نريد أن نكون جزءاً من الحلّ في ليبيا

جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تأكيده على رغبة بلاده في المشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا، بهدف الوصول إلى حل للأزمة في البلاد.

وقال كيرياكوس، في تصريحات صحافية، إن إثينا تسعى لحل خلافاتها مع تركيا بشأن مناطق النفوذ في بحر إيجة وشرق المتوسط، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة اللجوء إلى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية، في حال عجزهما عن التوصل إلى حل.

وأضاف كيرياكوس، أن بلاده تسعى لأن تكون لها كلمة بشأن التطورات في ليبيا وأن تكون جزءاً من الحل، قائلا “لا نريد مصدر عدم استقرار في جوارنا. نريد إذاً أن تكون لنا كلمة بشأن التطورات في ليبيا، نريد أن نكون جزءاً من الحلّ في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضاً”.