اليوم..البرلمان التركي ينظر في مقترح إرسال جنود إلى ليبيا

يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، تقديم مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير.

هذا وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء السبت الماضي، عن قناة “تي.آر.تي” قولها “إن الاقتراح ربما يتم طرحه في البرلمان في 30 ديسمبر الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر وربما يُجرى التصويت في الثاني من يناير المقبل”.

هذا وكانت وكالة الأناضول التركية، قد نقلت في وقت سابق عن مصادر داخل الحزب قولها إن الجمعية العامة للبرلمان قد تجتمع لمناقشة التفويض الخميس المقبل 2 يناير بدلا من الموعد السابق الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يومي 8 و9 من نفس الشهر، موضحة أن الخطوات المتسارعة بالبرلمان التركي تأتي في ضوء طلب حكومة الوفاق في طرابلس الدعم العسكري رسميًا، إضافة إلى التطورات في المنطقة.