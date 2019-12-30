اخبار ليبيا الان

وصول مئات المرتزقة الأتراك إلى طرابلس

تم النشر منذُ 56 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

اهتمت الصحف اليوم بالغارات الأمريكية على مواقع ل “كتائب حزب الله” في العراق وسوريا، واعتبرت بعض الصحف أن هذه الضربات تشكل منعطفا في الحرب بالوكالة المستعرة بين واشنطن وطهران. اهتمت الصحف كذلك بالتقارب بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وإرسال تركيا لمرتزقة إلى طرابلس كمرحلة أولى قبل تدخل عسكري واسع النطاق في ليبيا. في المغرب: جدل واسع بعد اعتقال الصحفي عمر الراضي على خلفية تغريدة انتقد فيها، قبل عام، الحكم الصادر في حق معتقلي حراك الريف.   

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سيسحقوا كما حدث فى درنة وبنغازى فى ليبيا وكما حدث فى سيناء وفى النهاية النتيجة محسومة بتحرير طرابلس ودخول من يتبقى من الخوان فى السجن

    رد