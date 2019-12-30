وصول مئات المرتزقة الأتراك إلى طرابلس

اهتمت الصحف اليوم بالغارات الأمريكية على مواقع ل “كتائب حزب الله” في العراق وسوريا، واعتبرت بعض الصحف أن هذه الضربات تشكل منعطفا في الحرب بالوكالة المستعرة بين واشنطن وطهران. اهتمت الصحف كذلك بالتقارب بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وإرسال تركيا لمرتزقة إلى طرابلس كمرحلة أولى قبل تدخل عسكري واسع النطاق في ليبيا. في المغرب: جدل واسع بعد اعتقال الصحفي عمر الراضي على خلفية تغريدة انتقد فيها، قبل عام، الحكم الصادر في حق معتقلي حراك الريف.

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