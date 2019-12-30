المرصد السوري: أردوغان وعد المرتزقة السوريين بمنحهم الجنسية التركية فور عودتهم من القتال في ليبيا

ليبيا – أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن حوالي 300 مقاتل سوري دخلوا إلى ليبيا قادمين من الأراضي التركية قام بإرسالهم النظام التركي للقتال في صفوف حكومة الوفاق والتشكيلات المسلحة التابعة لها.

عبدالرحمن وفي تصريح لقناة”ليبيا 218″أمس الأحد قال إن هؤلاء المقاتلين وهم من المكون التركماني الذي يدين بالولاء لتركيا ليسوا تابعين للجيش الحر ولا يمثلون أبداً الشعب السوري الذي خرج من أجل الديمقراطية.

وأطلق مدير المرصد لفظ “المرتزقة” على المقاتلين السوريين،مبيناً أنهم من فصائل سليمان شاه والسلطان مراد الذين كانوا سابقا في فصيل حزم وأن العقود المبرمة معهم تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وتحدث بجانب من التفصيل عن الخلفيات والأهداف لعملية نقل الجنود، قائلاً إن المرتزقة السوريين التابعين لأردوغان وُعِدوا من قبل النظام التركي بأن يعطوا الجنسية التركية فور عودتهم من القتال في ليبيا.

وعن الفيديوهات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي،أوضح عبدالرحمن أن مصادره في ليبيا أكدت له أنها التقطت في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

رئيس المرصد السوري ذكر أن هذه الفصائل قامت بانتهاكات أكبر من أن تعد أو تحصى وقد قام المركز بتتبع بعض منها حتى ما قبل إطلاق النظام التركي عملية نبع السلام ضد الأكراد السوريين حيث التمس ووثق حالات كثيرة للاعتداء على أملاك المواطنين وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية