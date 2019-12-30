المحجوب: قادة ميدانيون بالوفاق يتركون جبهات القتال في طرابلس

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، إنه وبعد بث لقطات تظهر إرهابيين سوريين يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق بمنطقة صلاح الدين في طرابلس، وصلتهم اتصالات من أكثر من قائد ميداني بقوات الوفاق يعلنون انسحابهم من القتال في طرابلس، كما تلقوا اتصالات من شباب مصراتة أكدوا فيها مغادرتهم جبهات القتال ورفضهم القتال مع الإرهابيين الذين جاءت بهم تركيا ضد الليبيين.

المحجوب وفي تصريح أمس لقناة ليبيا، أكد تهافت الشباب في أغلب المدن الليبية للانضمام إلى القوات المسلحة ضد تركيا.

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