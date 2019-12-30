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المحجوب: قادة ميدانيون بالوفاق يتركون جبهات القتال في طرابلس

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، إنه وبعد بث لقطات تظهر إرهابيين سوريين يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق بمنطقة صلاح الدين في طرابلس، وصلتهم اتصالات من أكثر من قائد ميداني بقوات الوفاق يعلنون انسحابهم من القتال في طرابلس، كما تلقوا اتصالات من شباب مصراتة أكدوا فيها مغادرتهم جبهات القتال ورفضهم القتال مع الإرهابيين الذين جاءت بهم تركيا ضد الليبيين.

المحجوب وفي تصريح أمس لقناة ليبيا، أكد تهافت الشباب في أغلب المدن الليبية للانضمام إلى القوات المسلحة ضد تركيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • لكل خروووف اخوانجـــــــــــــــــى
    يا اخوانـــــى .. يا اخوانـــــى
    امكك حلــــوه وعجبانــــــــى
    انييكك امكك وتقول اه يانــى
    اسألهـــا حتقــــول عرفانــــى
    يا اخوانـــــى .. يا اخوانـــــى

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  • النصر ليكم انشاء الله الليبين رجاله وهيكونو أيد وحده ضد أين خاين واو مستعمر ليبيا الكرامة والعزه ام النصر او الشهدا

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