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مجموعات الوفاق تشتبك فيما بينها في العزيزية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدر لـ218 اندلاع اشتباكات ليل أمس بين تشكيل مسلح ينسب نفسه إلى مدينة الزاوية وآخر يتبع المجلس العسكري الزنتان.

المصدر ذاته وصف الاشتباكات بالساخنة وقال إنها اندلعت غرب مدينة العزيزية التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة وقد بدأت في وقت تحدثت فيه مصادر عن تورط مجموعات من مدينة الزاوية بقتل أحد القادة التابعين لآمر غرفة العمليات بالوفاق أسامة الجويلي.

وأضاف المصدر أن مجموعات مدينة الزاوية التي اشتبكت أمس مع مجموعات تتبع الجويلي يقودها شخص يسمى عثمان اللهب دون معرفة مزيد من التفاصيل عمّا إذا كان الاشتباك قد أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يا جماعة مش وقت الخلافات الأن يا قواتنا التوار ، حفتر المتمرد قاعد يتمرد وأخذ صلاح الدين وطريق المطار ، ماهذا؟ اجتمعوا وقاتلوا وما النصر إلا من عند الله ، ولو كان في خلافات وقتال بينكم أجلوه إلى ما بعد دحر قوات المتمرد ،

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    • جلول من قرص الجلة (يعنى روث البهائم عندنا فى مصر)…..
      انت عيل ابن زااانية و شاااذ جنسيا…
      يا ريت تتناااك فى هدوووووء الى ان يأتى دورك……
      ايامك سوداء يا خرااا البهاااايم

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  • اللي يمتسماش اللي اسمه جول انت ارهابي قذر خاين لبلدك او عثماني مندس علشان انت غبي مفكر الناس كلها اغبيه ذيك الله يلعنك بحق كل نقطة دم كنت انت وامثالك سبب فيها وإنشاء الله هتشوفوا في اولادك واحفادك

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  • يا سلام على الثوار…هذا هو الحكم المدنى بصحيح الذى تريده ليبيا…
    شوية صيع و شواذ نفسيا و جنسيا يريدون حكم ليبيا لصالح قواد تركيا العرصوخان…..
    اللهم اهلك الظالمين بالظالمين
    و اخرج اخوتنا الليبيين من بينهم سالمين….

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