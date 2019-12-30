محاولات لإقناع حزب الشعب الجمهوري بإرسال قوات إلى ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يجب على الليبيين أن يحقنوا دماءهم ويحفظوا أموالهم ولو لزم الأمر للإستعانة بأردوغان فلا بأس
أردوغان رسول السلام ، فقد جاء عندنا في تونس يريد السلام ولا يريد الحرب ويريد أن يرسل قوة لدعم السلام ، ويحاول إرسال بعض الجماعات من سوريا لدعم السلام
وكما جاء في تصريحات باشاغا الصحفية أنه قال سنشكل حلف ليبي تونسي جزائري لدعم السلام ثم خرج قيس وأكد ذلك فهذا كله سلام في سلام
الى صاحب كلمة الباطل من تونس شين دخلك بليبيا اذا كنتم فاشلين فى تكوين حكومة واصبح على راس البرلمان بهلوان راشى الفنكوشى بعد ان تحالف حزب النهبة الارهابى مع حزب كلب تونس الفاسد والمومياء قيس سعيد بالمولود الجديد
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