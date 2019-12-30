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محاولات لإقناع حزب الشعب الجمهوري بإرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يجب على الليبيين أن يحقنوا دماءهم ويحفظوا أموالهم ولو لزم الأمر للإستعانة بأردوغان فلا بأس
    أردوغان رسول السلام ، فقد جاء عندنا في تونس يريد السلام ولا يريد الحرب ويريد أن يرسل قوة لدعم السلام ، ويحاول إرسال بعض الجماعات من سوريا لدعم السلام
    وكما جاء في تصريحات باشاغا الصحفية أنه قال سنشكل حلف ليبي تونسي جزائري لدعم السلام ثم خرج قيس وأكد ذلك فهذا كله سلام في سلام

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  • الى صاحب كلمة الباطل من تونس شين دخلك بليبيا اذا كنتم فاشلين فى تكوين حكومة واصبح على راس البرلمان بهلوان راشى الفنكوشى بعد ان تحالف حزب النهبة الارهابى مع حزب كلب تونس الفاسد والمومياء قيس سعيد بالمولود الجديد

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