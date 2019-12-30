300 متسابق يشاركون في ماراثون أوباري للسلام

أقيم ماراثون السلام اوباري الذي انطلق تحت اشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة من محلة تويوة إلى محلة القعيرات ولمسافة 21 ك قطعها المشاركون الذين بلغ عدهم أكثر من 300 رياضي من مختلف أندية الوادي وعدد من أندية الجنوب ونادى ابو سليم بطرابلس وعدد من رياضيو الروابط الشبابية بالجنوب.

شهدت فعاليات الماراثون حضور شعبي رياضي كبيرو رؤساء المجالس الاجتماعية ومدير فرع الهيئة اوبارى ورؤساء الأندية الرياضية وأعضاء المجالس بالبلدية ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لألعاب القوى بالمنطقة الجنوبية ورؤساء الروابط الشبابية بالمنطقة ومختار محلة القعيرات والمجلس الاجتماعي.

وفى ختام الحفل الذي اقيم بالمناسبة تم تقديم درع السلام لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق وعدد من الداعمين للماراثون، كما تم تكريم ثلاثة من قدامى الرياضيين في ألعاب القوى بالوادي، وحكام الماراثون وعدد من المؤسسات الشبابية والرياضية.

وكرمت اللجنة الفنية ثلاثين فائز من مختلف الفئات العمرية، وبعدها تم تتويج الفائزين الثلاثة المتحصلين على التراتيب الاولى وهم:

الترتيب الاول: إبراهيم على موسى-مرزق

الترتيب الثانى:آدم عمر الشيباني- طرابلس

الترتيب الثالث:مختار عثمان الشريف- اوباري المركز