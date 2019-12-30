بيت ثقافة الجفرة يحتضن ورشة عمل حول بناء فريق عمل

اختتمت ببيت ثقافة الجفرة بمدينة هون، اليوم ورشة عمل تحت عنوان ” بناء فريق العمل ” استمرت لمدة التي نظمتها مؤسسة الشراكة المجتمعية الجفرة ومبادرة التغيير السلمي ( P.C.I).

تناولت الورشة كيفية بناء فريق عمل متجانس ووضع خطة استراتيجية والعمل على تحسين الخدمات من خلال تشكيل فرق متوائمة من المشاركين فيها لوضع تصور ورؤية تطبق عمليا وتحويلها الى واقع يمكن الاعتماد عليه.

شارك في اعمال هذه الورشة التي استمرت يومين تحت اشراف وادارة المدرب الدولي رمضان كريم شريحة واسعة من الشباب والناشطين بمؤسسات المجتمع المدني ذكورا واناثا ووضع المشاركين فيها عدد من الاهداف التشغيلية التي يمكن الاستفادة منها ببلدية الجفرة لتحسين مستوى الخدمات فيها.