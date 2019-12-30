بتهمة تخطيطه لعمليات إرهابية بمناسبة رأس السنة.. الأمن التونسي تتحفظ على إرهابي ليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت قوات الأمن التونسي القبض على شخص ليبي ينتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي، كان متجه من العاصمة تونس إلى مدينة نابل .

داخلية تونس أوضحت أن الإرهابي كان يعمل على التنسيق بين تنظيم “داعش” في ليبيا وتونس للقيام بعمليات إرهابية نوعية بمناسبة رأس السنة الميلادية و قد تم ضبطه والتحفظ عليه لتقديمه إلى جهات الاختصاص، لافتة إلى أن البحث والتقصي لايزال متواصلاً لمتابعة أطراف القضية.

داخلية تونس أوضحت أن معلومات توافرت لها مفادها اعتزام شخص ليبي القيام بعملية نوعية هذه الأيام في تونس تم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية التونسية .

وأشارت إلى أنه عند مداهمة المقر الرئيسي للإرهابي تبين أنه غير متواجد بالمكان، وتم تتابعه على الفور والقبض عليه في كمين بمنطقة نابل، و تم استيقاف سيارة أجرة من قبل قوات الأمن كان من بين ركابها الإرهابي المدعو ” أ.ع ” مرافقاً لعائلته .

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي عاش عاماً من الخسائر المتلاحقة بتاريخه الحافل بآلاف الهجمات الإرهابية التي تسببت في خسائر مادية وبشرية فادحة منذ أن نصب الإرهابي أبو بكر البغدادي زعيماً للتنظيم في 2011، إلا أن سلسلة الهزائم التي لحقت به منذ عام 2017 تسببت في خسارته ما يقارب 95% من المناطق التي كان يسيطر عليها.

وخسر تنظيم داعش مدينة سرت، إضافة إلى مدينة درنة عاصمة الخلافة المزعومة، وجاء ذلك بعد أن كثفت قوات الجيش الوطني جهودها لشن حملة منظمة ضد داعش ، مما أدى إلى انتهاء التنظيم في مناطق شرق وجنوب ليبيا .

وفي السابع والعشرين من أكتوبر من العام الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالدترامب، مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية استهدفت منزلاً كان يختبئ فيه بمحافظة إدلب السورية .

وأفادت مصدر عسكرية بولاية تطاوين التونسية، أمس الأحد، أن مختلف القوات الحاملة للسلاح على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا على مستوى عال من الجاهزية واليقظة، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وتحسبا لأي اختراق محتمل جراء الأحداث الجارية بليبيا.

المصدر أشار إلى أن عائلة ليبية تتكون من 12 فردًا عبرت خلال الأسبوع المنقضي الحدود الليبية التونسية بطريقة غير شرعية هربا من الصراع المسلح الدائر بطرابلس، لتصل إلى ولاية تطاوين أين تم إيقافها من قبل قوات الأمن الداخلي وإيواؤها بأحد المساكن الخاصة بمدينة تطاوين بعد القيام بالإجراءات القانونية في شأنها.

وأكد، في هذا السياق، أن الوضع في المنطقة عادي، ولم تشهد حركة عبور الحدود تزايدا هذه الايام، بما ينفي إمكانية تدفق لاجئين على بلادنا في الوقت الراهن، مؤكدا أن مختلف الاطراف المعنية مستعدة تمام الاستعداد لكل السيناريوهات في حال لجوء مواطنين ليبيين إلى بلادنا.

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