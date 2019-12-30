السعيدي: يجب غلق المجال الجوي أمام الطيران الليبي المتجه لتركيا

طالب عضو مجلس النواب علي السعيدي دول الجوار بغلق أجوائها أمام الطيران الليبي المتوجه إلى تركيا، قائلا إن هذا الطيران هو من يجلب الإرهابيين إلى البلاد.

وأشار السعيدي في تصريح أمس لقناة ليبيا، إلى أن مجلس النواب يبذل كل ما بوسعه للتصدي للتدخل العسكري التركي في ليبيا، مؤكدا أنه قد ان الأوان كي يتواصل مجلس النواب مع الدول الفاعلة لنقل حقيقة ما يحدث في ليبيا، ومطالبتها بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

كما وكشف السعيدي عن زيارة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يوم العاشر من شهر يناير المقبل الى الولايات المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا