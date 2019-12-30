الرئاسة التركية: مصر “سعيدة جدا” باتفاقيتنا مع الوفاق

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم غالن إن مصر “سعيدة جدا” بتوقيع أنقرة لاتفاقية الصلاحيات البحرية مع حكومة الوفاق، فيما ذكر أن بلاده لن تذهب لاحتلال ليبيا.

وأضاف غالن في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية: “تلقيت معلومات من قنوات رسمية وغير رسمية بأن مصر سعيدة جدا باتفاقيتنا البحرية مع الوفاق”.

وأرجع المتحدث سبب سعادة مصر بالاتفاقية إلى أن “المسؤولين المصريين قالوا إن منطقتهم (البحرية) اتسعت”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “لا يوجد حاليا تواصل مع الحكومة المصرية، لكنهم يدركون أيضا، أنه لا يمكنهم وضع خطة لشرق المتوسط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة”.

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