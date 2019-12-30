الفيديو المسرب كان خلال اشتباكات صلاح الدين .. المحجوب: الإرهابيون السوريون نقلوا الأسبوع الماضي لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، إن الإرهابيين الذين ظهروا في مقطع الفيديو وقالوا إنهم سوريون، ويتبعون ما يسمى بـ”لواء السلطان مراد وفيلق الشام” التابع لمليشيات التركمان السوريين الموالين لتركيا، يقودها الإرهابي فهيم عيسى.

المحجوب أضاف – في تصريحات صحفية – أن ظهور هؤلاء الإرهابيين كان على الأرجح خلال اشتباكات مع قوات الجيش التي وقعت الجمعة الماضية خلف معسكر “التكبالي” بمنطقة صلاح الدين، بعد معلومات أن تركيا نقلتهم خلال الأسبوع الماضي إلى طرابلس عبر مطاري معيتيقة ومصراتة الخاضعين لسيطرة مليشيات حكومة الوفاق .

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أمس الأحد، وصول 300 مقاتل من سوريا إلى الأراضي الليبية، ووصول من 900 إلى 1000 مجند المعسكرات التركية لتلقي التدريب.

وقال المرصد في تقرير له، إنه حصل من مصادر موثوقة، على معلومات جديدة بشأن عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.

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