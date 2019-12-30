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صوان: إيطاليا خذلت الوفاق وبريطانيا مُنشَغلة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس حزب العدالة والبناء المتفرع عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا محمد صوان إن إيطاليا خذلت حكومة الوفاق رغم اتجاه الأنظار لها قبل تركيا.

وعبّر صوان عن موقفه هذا في تغريدتين عبر تويتر حيث أضاف أنه يتفهم انشغال بريطانيا بشأنها الداخلي وحراك ألمانيا الإيجابي، كما ذكر أنه لا يمكن نسيان دور فرنسا في بداية الحرب الحالية في طرابلس.

وطالب صوان حكومة الوفاق مراعاة التوقيت السياسي لزيارة وزراء الخارجية الأربع خاصة بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا ومطالبتهم بتطوير مواقفهم من الحرب الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يا جاهل يا حقير إنت عبد اردوغان وعميل إخواني نتن
    خلوا الشعب الليبي في حاله توا يتفاهموا
    وكفوا سمومكم عنا
    اذهب إلى قصرك الذي تملكه في مدينة اضنا التركية ولديك من الأموال التي نهبتها الكفاية
    أو أذهب الى الفيلا في اسطنبول التي اشتريها بأكثر من اثنان مليون دولار
    أذهب إلى الجحيم المهم فكونا

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  • ياحيوان ياصوان لازم تعرف ان الخوان ليس لهم مكان الى فى القبور مثل مرسى او فى السجون مثل مرشدك العام الوضيع بديع فانتم من شر ما خلق وتخربون بيوتكم بايديكم فاردوغان يتباهى بانه استدعى السراج لتركيا لتوقيع الاتفاق وجعله معزول فى اوربا كلها اخذ معاه مساوئ اردوغان وعام 2020 عندما ينتخب الشعب المشير خليفة حفتر رئيسا لليبيا لن يكون فى ليبيا خوان كما حدث فى مصر حاربتم السيسى والجيش المصرى ماذا كانت النتيجة تقدم الجيش المصرى من المركز الخامس عشر عالميا الى المركز التاسع وحقق السيسى انجازات لمصر غير مسبوقة بفضل غباوة الاخوان قالوا نعمل ثورة فى 11-11 فاعطوا فرصة ذهبية للسيسى بتعويم الدولار قبلها باسبوع ولا احد خرج للتظاهر حتى لا يتهم بانه اخوانى وهى تهمة تحمل كل المساوئ فهى تعنى مجرم شرير كذاب ميبون زامل تيس وموسخ وقذر وخاين وعميل ومرتشى وسفاح وحقير وخريج خيام النكاح وسافل ووضيع فبدلا من ان تستخدم كل هذه الكلمات وتضيع وقت اذا اردت ان تسب احد قل له ياخوانى لهذا تجد اى اخوانى ينكر انه اخوانى حتى لو كان مستحيل ان يتخلى عن هويته

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