صوان: إيطاليا خذلت الوفاق وبريطانيا مُنشَغلة

قال رئيس حزب العدالة والبناء المتفرع عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا محمد صوان إن إيطاليا خذلت حكومة الوفاق رغم اتجاه الأنظار لها قبل تركيا.

وعبّر صوان عن موقفه هذا في تغريدتين عبر تويتر حيث أضاف أنه يتفهم انشغال بريطانيا بشأنها الداخلي وحراك ألمانيا الإيجابي، كما ذكر أنه لا يمكن نسيان دور فرنسا في بداية الحرب الحالية في طرابلس.

وطالب صوان حكومة الوفاق مراعاة التوقيت السياسي لزيارة وزراء الخارجية الأربع خاصة بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا ومطالبتهم بتطوير مواقفهم من الحرب الحالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية