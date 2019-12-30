هاتفيا.. السيسي وماكرون يبحثان مستجدات الملف الليبي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد السيسي، ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الامن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع، ومن جانبه؛ أكد الرئيس ماكرون، سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وقد تم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية.