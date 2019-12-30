زياد دغيم: الوضع في ليبيا وصل نقطة اللاعودة

اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم الوضع في ليبيا بأنه قد وصل إلى نقطة اللاعودة وإلى منعطف خطير تحولت بسببه ليبيا إلى حلبة صراع دولي وإقليمي وعصابات ومرتزقة.

وأضاف دغيم في تصريحات لـ218 أن كل التحذيرات السابقة من فرض الاتفاق السياسي الذي وصفه بالكارثي قد تحققت.

وحذر دغيم من تبعات أي اتفاق روسي تركي قائلاً إنه سيكون على حساب مصلحة ليبيا وذلك بتحقيق هدف مشترك لهما في سوريا بنقل المتطرفين من ساحاتها إلى ليبيا لتحقيق عدة أهداف منها تهيئة سوريا للحل من ناحية، والضغط على أوروبا من ناحية أخرى.

وبخصوص المذكرة الأمنية بين الرئاسة التركية والوفاق بيَّن دغيم أنها عبارة عن قطع للطريق أمام أي خطوط تصدير للغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وهذا أيضا يصب في مصلحة روسيا المورد الأكبر للسوق الأوروبية وتركيا التي تريد إقحام نفسها في دول حوض الغاز.

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