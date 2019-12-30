قبرص التركية: تعاون قبرص اليونانية وحفتر غير مقبول

ندد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، الأحد بالتعاون القائم بين قبرص اليونانية وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأورد بيان رئيس الوزراء أن “انخراط الإدارة القبرصية الرومية في تعاون مع حفتر المنقلب على الحكومة الشرعية الليبية الحائزة على اعتراف دولي، هو موقف غير مقبول البتة”.

وأشار البيان إلى أن حكومة جمهورية شمال قبرص التركية “تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط”، مؤكدا أنها “ملتزمة بحماية مصالحها الوطنية والاستراتيجية بالتعاون مع تركيا”.

وكان رئيس برلمان قبرص الرومية، ديمترس سيلوريس، أعلن خلال لقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق السبت، سحب اعترافه بحكومة الوفاق.

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