سيالة لـ رئس الوزراء الأثيوبي: حكومة الوفاق مستعدة لتعزيز العلاقات مع أثيوبيا

ليبيا – استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الأحد مستشار رئيس الوزراء الأثيوبي ديكون دانيال.

دانيال أعرب وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزاره عن رغبة بلاده في توطيد العلاقة مع دولة ليبيا والمساهمة في جهود دعم الاستقرار والحل السياسي للأزمة الليبية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وبعثة الدعم في ليبيا.

كما تطرق الجانب الأثيوبي إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية وكذلك تلك المتعلقة بمجال المختبرات الجنائية خاصة أن التعاون يجري حاليًا بشأن التعرف على رفات الضحايا الأثيوبيين الذين قتلوا على أيدي تنظيم الدولة الإرهابي داعش.

ومن جانبه أكد سيالة على أهمية العلاقة بين ليبيا وأثيوبيا واستعداد حكومة الوفاق تعزيز هذه العلاقة مرحباً بجهود رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد في المساهمة في حل الأزمة الليبية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

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