الطيب البكوش: 'الحل للأزمة الليبية سياسي مغاربي بحت'

اعتبر الامين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش أن اغلب البلدان المغاربية تعيش على وقع أوضاع أمنية استثنائية.

وقال في تصريح لجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، إن الازمة الليبية زادت اليوم تعقيدا لوجود حرب أهلية وحرب بالوكالة بسبب تشابك وتعدد الاطراف المتداخلة فيها، مضيفا أن اتحاد المغرب العربي يسعى إلى اقناع الاطراف الليبية بتغليب الحلول السياسية زرفع الايادي الخارجية وتفعيل الدورين المغاربي والافريقي وحث الامم على أن تكون أكثر فاعلية.

وأكد في هذا الصدد أن الحل في ليبيا سياسي ومغاربي بحت، مشيرا إلى أن ليبيا عضو في الاتحاد المغاربي وأيضا بمجموعة الكوميسا أو مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا بالاتحاد الافريقي مما يحتم ايجاد تدخل مكمل للدور الاممي، موضحا أنه من الهام أن يشمل الحوار الاطراف الفاعلة ميدانيا في ليبيا بما في ذلك السياسية والعسكرية والميدانية.

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