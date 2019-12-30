بعد رفضه بيع العملة لمصرف الوحدة.. الآغا: هل سيرفض مركزي طرابلس سداد مكافآت المرتزقة السوريين؟

ليبيا – قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الأغا إن مصرف ليبيا المركزي طرابلس رفض بيع العملة الأجنبية لمصرف الوحدة لتغطية التزامات نتيجة قبوله مستندات برسم التحصيل حسب الأعراف المصرفية المنظمة لهذا النوع من العمليات الخارجية، لافتاً إلى أن المصرف عجز عن سداد تلك الإلتزامات نتيجة لرفض المركزي طرابلس سدادها في ذلك الوقت.

الآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أمس الأحد أضاف:” المضحك في هذه المراسلة أن مدير ادارة الرقابة على المصارف يطلب منه سدادها من موارد المصرف الذاتية”.

وتسائل الآغا في ختام منشوره :”هل سيرفض المركزي طرابلس طلبات الرئاسي وزارة الداخلية من العملة الأجنبية لسداد مكافآت المرتزقة السوريين الذي جلبهم اردوغان لطرابلس والتي تقدر ب 5000 دولار شهريا ويطلب سدادها من مواردهم الذاتية أم سيسعى لتوفيرها نقدًا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية