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قيادي بمليشيا ثوار طرابس يتهم عناصر الوفاق بالسطو على ممتلكات الناس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استغاث القيادي بمليشيا ثوار طرابلس، عاطف برقيق، من عمليات السطو على الممتلكات العامة من قبل عناصر في قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

برقيق ناشد ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عناصر الوفاق بعدم التعرض لممتلكات الناس، قائلا: “أخذ شيء من ممتلكات وبيوت الناس وأن كل ذلك يعتبر سرقة تمنع صاحبها من نيل الشهادة حتى وإن قتل وسط المعارك، حسب وصفه .

وطالب من أسماهم قادة المحاور وأمراء الكتائب والسرايا بإبلاغ أفراد عناصرهم بعدم العودة لمنازلهم دون إذن أثناء عمليات القتال، مضيفا: بلغوهم أنه يحرم عليهم استعمال ممتلكات الناس إلا ما اضطررتم إليه من شرب واستعمال دورات مياه أو ثمر الأشجار وبقايا الطعام في حالة الحاجة الشديدة وأثناء القتال .

واختتم بريقق تدوينته بقوله “اتقوا الله في ممتلكات الناس كفاهم هم التهجير” .

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • ياسلام على التقوى متعشم تكون شهيد على اى اساس فانت من الخوارج تحارب جيش وطنى مكلف من نواب الشعب الليبى واذا مت فانت واحد من كلاب النار ولا فرق بينك وبين من يسرقون البيوت فالنار مثواكم جميعا انت مفكر نفسك بتحارب اسرائيل بالعكس انت تعمل لحساب قطرائيل باغبى

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  • انت متعشم مثل ابليس تدخل الجنة ها ها ها انت من الاخسرين اعمالا من الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وانت من الذين ورد فيهم قوله تعالى يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) [سورة البقرة]..

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  • ماذا بقي للنازحيين دمرت منازلهم في خلة الفرجان وعين زاره ووادي الربيع وغيرها من المناطق
    بعد أن تم نهبها اصبحوا في العراء ومشرديين والايجارات بأرقام فلكية
    ولجنة النازحين هؤلاء سراق
    حتى الي عطوه حاجة كل ثلاثة أشهر:
    علبتين زيت
    علبتين طماطم
    3 كيلو مكرونة
    كيلو كسكسي
    كيلو رز
    حكتين طن
    والبضاعة حطوا عليها الملايين
    حسبي الله ونعم الوكيل
    في كل من كان السبب

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  • كلكم مخانب و عساكر سوسه يا حقراء. و باذن الله لن تفلتوا من العداله حتي لو كنتم في المريخ يا فروخ الحرام و انت اولهم يا ذيوث واللي درتوه في الليبيين لن يضيع بدون عقاب مهما طال الزمان يا كلب

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