قيادي بمليشيا ثوار طرابس يتهم عناصر الوفاق بالسطو على ممتلكات الناس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استغاث القيادي بمليشيا ثوار طرابلس، عاطف برقيق، من عمليات السطو على الممتلكات العامة من قبل عناصر في قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

برقيق ناشد ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عناصر الوفاق بعدم التعرض لممتلكات الناس، قائلا: “أخذ شيء من ممتلكات وبيوت الناس وأن كل ذلك يعتبر سرقة تمنع صاحبها من نيل الشهادة حتى وإن قتل وسط المعارك، حسب وصفه .

وطالب من أسماهم قادة المحاور وأمراء الكتائب والسرايا بإبلاغ أفراد عناصرهم بعدم العودة لمنازلهم دون إذن أثناء عمليات القتال، مضيفا: بلغوهم أنه يحرم عليهم استعمال ممتلكات الناس إلا ما اضطررتم إليه من شرب واستعمال دورات مياه أو ثمر الأشجار وبقايا الطعام في حالة الحاجة الشديدة وأثناء القتال .

واختتم بريقق تدوينته بقوله “اتقوا الله في ممتلكات الناس كفاهم هم التهجير” .

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